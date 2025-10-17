Грузинские учителя из Гори «повышали квалификацию» в России

По информации издания «Картлис амбеби», группа педагогов из Гори прошла двухнедельный тренинг в Санкт-Петербургском университете с 11 по 24 августа.



Как сообщает издание со ссылкой на одного из участников программы, отбор и организация поездки осуществлялись при содействии преподавателя кафедры русского языка Горийского университета.



«В рамках программы мы посещали лекции, мастер-классы с практическими заданиями, знакомились с современными технологиями (искусственный интеллект, сленг), включая лингводидактические игры и анализ короткометражных фильмов», — пишет учитель Горийской государственной школы № 8.



Учитель отмечает, что курс «постоянного развития» сопровождался культурной программой:



«144-часовой курс сопровождался культурной программой: театр, музеи, дворцы, Эрмитаж, Музей Фаберже, прогулка на теплоходе и разведение мостов и множество других исторических и культурных достопримечательностей».



Общественность уже обсуждает факт участия грузинских педагогов в российской программе на фоне ухудшения отношений между Тбилиси и Москвой и растущей чувствительности к образовательным и культурным инициативам, связанным с РФ.





