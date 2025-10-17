Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кубинцы возглавили список просителей убежища в Грузии в третьем квартале 2025 года


17.10.2025   17:14


Согласно статистике МВД Грузии за III квартал 2025 года, наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища подали граждане Кубы.

Всего с июля по сентябрь в стране убежище запросили 338 человек, из них:

57 — граждане Кубы,
53 — Украины,
44 — Турции,
20 — России.

Таким образом, Куба впервые за последние годы заняла первое место по числу ходатайств о международной защите в Грузии.


