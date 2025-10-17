Кубинцы возглавили список просителей убежища в Грузии в третьем квартале 2025 года

17.10.2025 17:14





Согласно статистике МВД Грузии за III квартал 2025 года, наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища подали граждане Кубы.



Всего с июля по сентябрь в стране убежище запросили 338 человек, из них:



57 — граждане Кубы,

53 — Украины,

44 — Турции,

20 — России.



Таким образом, Куба впервые за последние годы заняла первое место по числу ходатайств о международной защите в Грузии.





