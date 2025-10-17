|
Кубинцы возглавили список просителей убежища в Грузии в третьем квартале 2025 года
17.10.2025 17:14
Согласно статистике МВД Грузии за III квартал 2025 года, наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища подали граждане Кубы.
Всего с июля по сентябрь в стране убежище запросили 338 человек, из них:
57 — граждане Кубы,
53 — Украины,
44 — Турции,
20 — России.
Таким образом, Куба впервые за последние годы заняла первое место по числу ходатайств о международной защите в Грузии.
