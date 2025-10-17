|
Суд сократил срок активисту Кучуашвили, задержанному на акции против закона об иноагентах
17.10.2025 21:25
Апелляционный суд смягчил приговор 31-летнему активисту Георгию Кучуашвили, задержанному на акции против закона об иностранных агентах в мае 2024 года. Об этом сообщает издание Publika.
Ранее, 5 февраля, Тбилисский городской суд признал Кучуашвили виновным в нападении на полицейского (статья 353-1 УК Грузии) и приговорил его к четырём годам лишения свободы. Следствие утверждало, что активист бросил бутылку, попав в голову сотруднику спецназа.
Адвокаты настаивали, что эти действия не могут квалифицироваться как нападение. Апелляционный суд согласился с их доводами и переквалифицировал обвинение на менее тяжкую статью — сопротивление полиции. В результате срок наказания был сокращён до двух лет.
С учётом уже отбытого времени Кучуашвили должен выйти из пенитенциарного учреждения примерно через семь месяцев.
Источник:
