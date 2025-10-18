|
|
|
Суд избрал Ираклию Шаишмелашвили меру пресечения в виде заключения под стражу
18.10.2025 17:55
Городской суд избрал Ираклию Шаишмелашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно по делу о событиях 4 октября.
На заседании сторона обвинения ходатайствовало об избрании для обвиняемого самой строгой меры пресечения.
Судья полностью приняла позицию обвинения.
По данным следствия, за несколько дней до местных выборов Ираклий Шаишмелашвили публично призывал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти, а также пытался деморализовать сотрудников МВД.
В связи с событиями 4 октября МВД Грузии задержало 62 человека. В том числе возбуждено уголовное дело в отношении двух человек, находящихся за рубежом, один из которых — Ираклий Шаишмелашвили.
Напомним, Шаишмелашвили, который возглавлял управление оперативного планирования Департамента особых заданий МВД, покинул страну вместе с семьёй в связи с событиями, произошедшими в Грузии ноябре-декабре 2024 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна