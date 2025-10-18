Суд избрал Ираклию Шаишмелашвили меру пресечения в виде заключения под стражу

18.10.2025 17:55





Городской суд избрал Ираклию Шаишмелашвили меру пресечения в виде заключения под стражу заочно по делу о событиях 4 октября.



На заседании сторона обвинения ходатайствовало об избрании для обвиняемого самой строгой меры пресечения.



Судья полностью приняла позицию обвинения.



По данным следствия, за несколько дней до местных выборов Ираклий Шаишмелашвили публично призывал к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти, а также пытался деморализовать сотрудников МВД.



В связи с событиями 4 октября МВД Грузии задержало 62 человека. В том числе возбуждено уголовное дело в отношении двух человек, находящихся за рубежом, один из которых — Ираклий Шаишмелашвили.



Напомним, Шаишмелашвили, который возглавлял управление оперативного планирования Департамента особых заданий МВД, покинул страну вместе с семьёй в связи с событиями, произошедшими в Грузии ноябре-декабре 2024 года.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





