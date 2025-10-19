Новое здание Первого канала Грузии стало победителем «Архитектурной премии 2025 года»

Новое здание Первого канала Грузии стало победителем «Архитектурной премии 2025 года» — главный архитектор бюро «Тбилкалакпроект» Леван Сиамашвили был удостоен награды в номинации за лучшее общественное здание.



В этом году в престижном ежегодном конкурсе, организованном журналом «Стиль» и Ассоциацией архитекторов Грузии, приняли участие 167 грузинских и иностранных архитекторов, дизайнеров и студентов. Жюри отобрало лучшие работы в 11 номинациях.



Международный конкурс был учрежден в 2006 году и с тех пор проводится для профессионалов, работающих в сфере архитектуры и дизайна.



Как отметила генеральный директор Первого канала Тинатин Бердзенишвили, победа всегда волнительна.



«Поздравляю нашу команду, поздравляю общество, выбравшее этот архитектурный проект на конкурсе. Важно, что проект, принадлежащий городу и построенный на государственные средства, победил в подобном конкурсе. Здание Первого канала было представлено на многих конкурсах и, думаю, ещё не раз прославит нас», — сказала Тинатин Бердзенишвили.







