Заслуженные педагоги Грузии выступили против сокращения школьного обучения

Планируемое правительством Грузии сокращение школьного обучения с 12 до 11 классов затруднит поступление грузинских учеников в европейские вузы и подорвет интеграцию страны в европейское образовательное пространство. С таким заявлением выступил «Клуб десяти», объединяющий лауреатов самой престижной национальной педагогической премии.



«Эта инициатива представляет собой значительный шаг назад и ставит под угрозу как конкурентоспособность грузинских студентов, так и образовательную интеграцию страны в европейское пространство… Подобный шаг Грузии грозит изоляцией на международном уровне», – говорится в заявлении.



Педагоги считают, что сокращение сроков школьного образования «напрямую противоречит» стандартам Европейского пространства высшего образования и принципам Болонского процесса. Одновременно они опасаются сжатия нынешней программы и, как следствие, снижения уровня знаний выпускников.



«В ведущих европейских странах полное общее образование в основном длится 12-13 лет. 11-летняя система создаст для наших выпускников препятствия с точки зрения признания и интеграции в европейские вузы», – пишут они.



«Клуб десяти» призывает правительство Грузии пересмотреть инициативу, обеспечивать стабильность национальной системы образования и ее гармонизацию с международным образовательным пространством.



«Любая реформа должна служить повышению качества и не противоречить национальным и международным интересам», — подчеркнули педагоги.



16 октября премьер-министр Ираклий Кобахидзе представил концепцию реформы, предполагающую не только сокращение школьного образования, но и переход к трем годам бакалавриата и одного года магистратуры вместо нынешней системы 4+2. В правительстве заявляют, что это станет частью преобразований, благодаря которым за качественным образованием студентам не придется уезжать заграницу.



Предложение вызвало бурю критики, что в правящей «Грузинской мечте» объясняют «манипулятивными заявлениями оппозиции». Власти обещают, что конкретные изменения будут вводить только после широких обсуждений с заинтересованными группами.





