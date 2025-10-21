|
АМЮГ: правозащитники ADF International желают выступить третьей стороной по делу
21.10.2025 17:10
Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) сообщает, что правозащитная организация ADF International обратилась в ЕСПЧ с просьбой о привлечении ее в качестве третьей стороны к рассмотрению дела о законе об иноагентах в Страсбургском суде и представила письменную позицию.
«Согласно письменному заключению ADF International, организации гражданского общества, неправительственные организации и независимые СМИ необходимы для нормального функционирования демократии.
В нем поясняется, что в дополнение к статье 11 конвенции свобода ассоциации гарантируется статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах. Защита свободы объединений, предусмотренной этими международными документами, не будет иметь смысл, если доступ к источникам финансирования, которые позволяют профсоюзам добиваться своих целей, включая доступ к иностранным или международным источникам финансирования, не будет защищен.
Что касается других стран, где было введено законодательство, ограничивающее свободу выражения мнений и объединений, то ADF International в качестве первого примера приводит Россию, а также Индию и Китай.
В заключении указывается, что неоправданные ограничения свободы объединений могут привести к «колючий эффект» и негативно повлиять на осуществление прав отдельных лиц, а также ряда религиозных и других групп», — говорится в заявлении АМЮГ.
