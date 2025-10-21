Архимандрит Илия Джинджолава: Церковь — это прежде всего совесть, которая должна стоять на стороне правды

«Церковь — это не только храм, иерархия, облачение и ритуал. Церковь — это прежде всего совесть, которая должна стоять на стороне правды, когда весь мир молчит. Молчание, когда происходит столько несправедливости, уже является соучастием в делах зла», - заявляет Архимандрит Илия Джинджолава комментируя агрессивную политику «Грузинской мечты».



По его словам, печально, когда поставленные в наставники и наставники наставников слушают только голос сильных мира сего, но не замечают боли, которая тихо плачет в сердце народа.



«Истинное священство — это не трон комфорта, а крест, и кто избегает этого креста, тот сам покидает путь Христа. Священников, говорящих правду, сегодня преследуют не потому, что они ошиблись, а потому, что не продали свою совесть.



Слабость не скроет страх, а молчание не спасет Церковь. Кто оправдывает молчание, тот забывает, что молчание может превратить церковь в институт, который жив только по форме, но духовно мертв.



Бог же всегда с теми, кто не предает свою совесть, кто поднимает голос и говорит правду даже тогда, когда этот голос одинок, в меньшинстве.



И, может быть, именно эта немногочисленная совестливая душа, эта «униженная истина», станет знаком того, что свет Христа еще не погас на нашей земле», - заявил Архимандрит.





