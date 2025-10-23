Журналист Афган Садыгов был задержан в административном порядке

Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в административном порядке, сообщила в социальных сетях Тамта Микеладзе, юрист Центра социальной справедливости.



«Друзья, Афган Садыгов был задержан в административном порядке. Патрульная полиция дважды не подтвердила факт его задержания и только сейчас сообщила нам об этом.



Опасения и мнения родственников о худшем, хорошо, что так, не оправдались. Завтра мы узнаем подробности и сообщим вам.



Вот это тот случай, когда радуешься задержанию человека», — написала Тамта Микеладзе в социальных сетях.



Грузинские СМИ сообщают, что журналист планировал пойти на акцию протеста, на проспекте Руставели.





