Журналист Афган Садыгов был задержан в административном порядке
23.10.2025 10:22
Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в административном порядке, сообщила в социальных сетях Тамта Микеладзе, юрист Центра социальной справедливости.
«Друзья, Афган Садыгов был задержан в административном порядке. Патрульная полиция дважды не подтвердила факт его задержания и только сейчас сообщила нам об этом.
Опасения и мнения родственников о худшем, хорошо, что так, не оправдались. Завтра мы узнаем подробности и сообщим вам.
Вот это тот случай, когда радуешься задержанию человека», — написала Тамта Микеладзе в социальных сетях.
Грузинские СМИ сообщают, что журналист планировал пойти на акцию протеста, на проспекте Руставели.
