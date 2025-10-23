Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Журналист Афган Садыгов был задержан в административном порядке


23.10.2025   10:22


Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в административном порядке, сообщила в социальных сетях Тамта Микеладзе, юрист Центра социальной справедливости.

«Друзья, Афган Садыгов был задержан в административном порядке. Патрульная полиция дважды не подтвердила факт его задержания и только сейчас сообщила нам об этом.

Опасения и мнения родственников о худшем, хорошо, что так, не оправдались. Завтра мы узнаем подробности и сообщим вам.

Вот это тот случай, когда радуешься задержанию человека», — написала Тамта Микеладзе в социальных сетях.

Грузинские СМИ сообщают, что журналист планировал пойти на акцию протеста, на проспекте Руставели.


