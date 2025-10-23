В Грузии планируют внедрить Национальную стратегию по сокращению потребления соли

Согласно стандартам ВОЗ, суточная норма потребления соли на человека не должна превышать 5 граммов, что составляет примерно одну чайную ложку. Речь идёт о норме, которую мы получаем с различными продуктами и блюдами. Исследование, проведённое в 2024 году, в рамках которого изучалось содержание натрия в суточной моче, показало, что в реальности один человек в Грузии потребляет в среднем 15 граммов соли в день, что в 3 раза превышает норму ВОЗ.



Данная кампания должна быть такой же эффективной, каким был закон о борьбе против табака. Говорили, что никто не бросит курить, и люди по-прежнему будут дымить в ресторанах, но мы видим, что курят меньше. Семьи также должны сократить потребление соли.- заявила доктор медицинских наук, профессор Тбилисской медицинской академии Лела Стуруа.



По её словам, особым объектом исследования должен быть хлеб (к примеру, в популярный местный шоти) из которого население Грузии получает большое количество соли.



Одним из шагов, которые страна может предпринять на пути к снижению потребления соли, является маркировка, которая будет указывать уровень содержания соли – например, зелёным, жёлтым и красным цветами, что всем знакомо и понятно. Специалисты утверждают, что именно соль является причиной того, что статистика повышенного артериального давления в Грузии в 3-4 раза выше, чем в Европе. Согласно плану действий Национальной стратегии по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2023–2025 годы, влияние маркетинга любых продуктов, содержащих соль и сахар, на детей в стране должно быть снижено, чтобы защитить людей от вредных пищевых продуктов.





