64-летняя женщина приговорена к административному аресту на 3 суток «за перекрытие дороги»
23.10.2025 17:07
64-летняя Лия Мушкудиани, обвиняемая в искусственном перекрытии дороги, признана Тбилисским городским судом административным правонарушителем.
По словам судьи Кобы Чагунава, он принял во внимание возраст Лии Мушкудиани и приговорил её к 3 суткам административного ареста.
МВД обвинило Лию Мушкудиани в искусственном перекрытии проспекта Руставели 22 октября.
