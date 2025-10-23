Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

64-летняя женщина приговорена к административному аресту на 3 суток «за перекрытие дороги»


23.10.2025   17:07


64-летняя Лия Мушкудиани, обвиняемая в искусственном перекрытии дороги, признана Тбилисским городским судом административным правонарушителем.

По словам судьи Кобы Чагунава, он принял во внимание возраст Лии Мушкудиани и приговорил её к 3 суткам административного ареста.

МВД обвинило Лию Мушкудиани в искусственном перекрытии проспекта Руставели 22 октября.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна