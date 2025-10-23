64-летняя женщина приговорена к административному аресту на 3 суток «за перекрытие дороги»

23.10.2025 17:07





64-летняя Лия Мушкудиани, обвиняемая в искусственном перекрытии дороги, признана Тбилисским городским судом административным правонарушителем.



По словам судьи Кобы Чагунава, он принял во внимание возраст Лии Мушкудиани и приговорил её к 3 суткам административного ареста.



МВД обвинило Лию Мушкудиани в искусственном перекрытии проспекта Руставели 22 октября.





