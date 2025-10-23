Грузинские НПО: задержания демонстрантов в Грузии происходят выборочно

Ряд грузинских НПО выступают с общим заявлением. Как утверждают его авторы, наблюдения показывают, что исполнение новых законов и задержания демонстрантов в Грузии происходят выборочно. Основными мишенями становятся известные общественные деятели, активисты и журналисты. Их показательные задержания, нередко с применением силы, имеют целью запугивание населения и создание атмосферы страха перед участием в протестах.



Как отмечают грузинские НПО, единственной причиной применения внесённых в Уголовный и Административный кодексы репрессивных изменений является страх властей перед продолжающимся протестным движением.



С 17 октября, после принятия этих поправок, задержано около 70 демонстрантов, многим назначен административный арест. Закон теперь предусматривает тюремные сроки за ношение маски или блокирование транспорта — до 15 дней, а при повторении — до двух лет.



Во время акций полиция задерживает даже мирных граждан, стоящих на тротуаре, проводит обыски и изымает маски как «улики». Задержанных часто увозят без объяснений, скрывая их местонахождение от адвокатов и родственников. Судебные слушания проходят в ускоренном порядке и носят формальный характер.



Среди задержанных — пожилые люди, матери несовершеннолетних, журналисты, актёры, врачи и активисты. Судьи, рассматривающие эти дела (в их числе Звиад Цеквава, Манучар Цацуa, Нино Энукидзе и Коба Чагунава), уже находятся под санкциями ряда стран ЕС, говорится в заявлении НПО.



