Активистка Нека Нателашвили приговорена судом к 6 суткам административного ареста

23.10.2025 19:33





Тбилисский городской суд признал Неку Нателашвили административным правонарушителем.



Решением судьи она приговорена к 6 суткам административного ареста.



Министерство внутренних дел обвинило ее в искусственном перекрытии проспекта Руставели и воспрепятствовании полиции.





