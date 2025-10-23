|
Активистка Нека Нателашвили приговорена судом к 6 суткам административного ареста
23.10.2025 19:33
Тбилисский городской суд признал Неку Нателашвили административным правонарушителем.
Решением судьи она приговорена к 6 суткам административного ареста.
Министерство внутренних дел обвинило ее в искусственном перекрытии проспекта Руставели и воспрепятствовании полиции.
