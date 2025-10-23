Прокуратура предъявила обвинения семерым в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов

Прокуратура предъявила обвинения семи лицам в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов во время акции протеста 4 октября. Об этом сообщила прокуратура Грузии.



Как отмечает ведомство, в ходе расследования дела установлено, что 4 октября текущего года во время акции протеста, проходившей на улице Атонели и прилегающей к ней территории в Тбилиси, обвиняемые незаконно воспрепятствовали профессиональной деятельности съемочных групп Общественного вещателя, телекомпании «Имеди» и телекомпании «Рустави-2», распылив перцовый баллончик и физически препятствуя им, а также угрожая им насилием.



«Шести обвиняемым предъявлено обвинение по части первой статьи 154 Уголовного кодекса Грузии (незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, то есть принуждение его к распространению информации или воздержанию от её распространения), что предусматривает наказание в виде штрафа, общественно полезных работ, исправительных работ сроком до 2 лет или домашнего ареста сроком до 2 лет.



Обвиняемому И.Ц. предъявлено обвинение по части второй статьи 154 Уголовного кодекса Грузии (незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, то есть принуждение его к распространению информации или воздержанию от её распространения, совершённое с угрозой насилия), что предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать должность или заниматься определённой деятельностью сроком до 3 лет (или без такового)», — говорится в информации прокуратуры.





