Врач Важа Гаприндашвили приговорен к 7 суткам административного ареста

23.10.2025 22:21





Тбилисский городской суд признал врача Важу Гаприндашвили виновным в административном правонарушении.



Решением судьи он приговорён к 7 суткам административного ареста.



МВД обвинило Важу Гаприндашвили в искусственном перекрытии проспекта Руставели и воспрепятствовании полиции.



Он был задержан в зале суда.





