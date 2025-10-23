|
Врач Важа Гаприндашвили приговорен к 7 суткам административного ареста
23.10.2025 22:21
Тбилисский городской суд признал врача Важу Гаприндашвили виновным в административном правонарушении.
Решением судьи он приговорён к 7 суткам административного ареста.
МВД обвинило Важу Гаприндашвили в искусственном перекрытии проспекта Руставели и воспрепятствовании полиции.
Он был задержан в зале суда.
