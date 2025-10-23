Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Врач Важа Гаприндашвили приговорен к 7 суткам административного ареста


23.10.2025   22:21


Тбилисский городской суд признал врача Важу Гаприндашвили виновным в административном правонарушении.

Решением судьи он приговорён к 7 суткам административного ареста.

МВД обвинило Важу Гаприндашвили в искусственном перекрытии проспекта Руставели и воспрепятствовании полиции.

Он был задержан в зале суда.


