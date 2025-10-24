Обвиняемый в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе приговорен к пожизненному заключению

24.10.2025 15:03





Гела Удзилаури, обвиняемый в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе и покушении на убийство его водителя Гии Чадунели, приговорён к пожизненному заключению. Решение огласил судья Георгий Гелашвили.



Леван Джангвеладзе был убит поздно вечером 15 марта на проспекте Чавчавадзе. Гела Удзилаури был арестован 17 марта по обвинению в убийстве Джангвеладзе. 19 марта Удзилаури был приговорён к заключению под стражу в качестве меры пресечения.



12 августа МВД арестовало трёх человек, включая бизнесмена Георгия Микадзе, в рамках расследования убийства Левана Джангвеладзе, а его брату Давиду Микадзе и ещё одному человеку были заочно предъявлены обвинения.



Обвинения включают в себя: организацию умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений, незаконное приобретение, хранение и изъятие огнестрельного оружия в составе группы лиц, укрывательство особо тяжкого преступления и предоставление заведомо ложных сведений в целях воспрепятствования правосудию.



17 сентября прокуратура предъявила Давиду Микадзе новые обвинения. Лаша Майсурадзе, 1973 года рождения, был арестован по обвинению в воспрепятствовании осуществлению адвокатской деятельности и групповых угрозах. Кроме того, заочно обвинение было предъявлено еще одному лицу – Давиду Микадзе, обвиняемому в заказе убийства Джангвеладзе.



24 сентября на судебном процессе по делу Гелы Удзилаури, обвиняемого в убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе и покушении на его водителя Гии Чадунели, в Тбилисском городском суде детектив Робико Гогиашвили заявил, что, согласно оперативной информации, внук так называемого «вора в законе» «Деда Хасана» заказал убийство Джангвеладзе бывшему генеральному прокурору Отару Парцхаладзе и братьям Микадзе за 5 миллионов долларов.



По его словам, у Парцхаладзе и братьев Микадзе были напряженные отношения с Джангвеладзе.



Согласно показаниям водителя Джангвеладзе Гией Чадунели, 29 сентября Джангвеладзе дважды встречался с бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе в Грузии.



Удзилаури нарушил молчание на судебном заседании 13 октября, заявив, что убийство Джангвеладзе было «связано с личной неприязнью» и не было запланировано. Как сообщает Interpressnews, в своих показаниях Удзилаури заявил, что в день убийства он должен был встретиться с «женщиной украинского происхождения Светой на Университетской улице», но в итоге встретился с Леваном Джангвеладзе на улице Чавчавадзе.



По словам Удзилаури, увидев Джангвеладзе, он не смог сдержаться и выстрелил: «Я обернулся и не смог сдержаться. Хотел порезать себя. У меня уже не осталось нервов, я не знаю. Когда я достал пистолет и выстрелил, я говорю, первый выстрел не попал в Левана... Он упал, и я сказал ему не доставать пистолет и не двигаться... Прежде чем он вытащил пистолет, я выстрелил в него, и он упал... Я сделал несколько выстрелов в воздух».



По словам прокурора, версия Удзилаури сфабрикована, и вопрос в том, знал ли Джангвеладзе его вообще: «Было ожидаемо, что скажет Гела Удзилаури. Он сам знает, что это сфабрикованная версия, и у него не было никаких столкновений с Леваном Джангвеладзе в прошлом, вопрос в том, знал ли его Джангвеладзе вообще».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





