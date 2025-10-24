Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Задержаны журналист Васил Иванов-Чиковани и его супруга


24.10.2025   16:47


Задержан журналист Васил Иванов-Чиковани. Информацию об этом в социальной сети распространяет его мать.

«Сейчас мне позвонили из полиции о задержании Васки. Родителей трех малолетних детей арестовали за то, что они стояли на проспекте Руставели»,- пишет мать Васила Иванова-Чиковани – Додо Шонава.

Напомним, что несколько часов назад была задержана его супруга – журналист Маико Бокерия.


