Задержаны журналист Васил Иванов-Чиковани и его супруга

24.10.2025 16:47





Задержан журналист Васил Иванов-Чиковани. Информацию об этом в социальной сети распространяет его мать.



«Сейчас мне позвонили из полиции о задержании Васки. Родителей трех малолетних детей арестовали за то, что они стояли на проспекте Руставели»,- пишет мать Васила Иванова-Чиковани – Додо Шонава.



Напомним, что несколько часов назад была задержана его супруга – журналист Маико Бокерия.





