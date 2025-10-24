|
|
|
Задержаны журналист Васил Иванов-Чиковани и его супруга
24.10.2025 16:47
Задержан журналист Васил Иванов-Чиковани. Информацию об этом в социальной сети распространяет его мать.
«Сейчас мне позвонили из полиции о задержании Васки. Родителей трех малолетних детей арестовали за то, что они стояли на проспекте Руставели»,- пишет мать Васила Иванова-Чиковани – Додо Шонава.
Напомним, что несколько часов назад была задержана его супруга – журналист Маико Бокерия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна