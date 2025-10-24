Суд приговорил члена попечительского совета ОВГ к пяти суткам ареста

24.10.2025 20:18





Суд признал Лику Басилая-Шавгулидзе, члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии, административным правонарушителем.



Судья Нино Энукидзе приговорила её к пяти суткам ареста.



Лика Басилая-Шавгулидзе задержана по обвинению в хулиганстве и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.



Лика Басилая-Шавгулидзе была арестована на проспекте Руставели 22 октября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





