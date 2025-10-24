Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Суд приговорил члена попечительского совета ОВГ к пяти суткам ареста


24.10.2025   20:18


Суд признал Лику Басилая-Шавгулидзе, члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии, административным правонарушителем.

Судья Нино Энукидзе приговорила её к пяти суткам ареста.

Лика Басилая-Шавгулидзе задержана по обвинению в хулиганстве и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

Лика Басилая-Шавгулидзе была арестована на проспекте Руставели 22 октября.


