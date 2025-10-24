|
|
|
Суд приговорил члена попечительского совета ОВГ к пяти суткам ареста
24.10.2025 20:18
Суд признал Лику Басилая-Шавгулидзе, члена Попечительского совета Общественного вещателя Грузии, административным правонарушителем.
Судья Нино Энукидзе приговорила её к пяти суткам ареста.
Лика Басилая-Шавгулидзе задержана по обвинению в хулиганстве и неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.
Лика Басилая-Шавгулидзе была арестована на проспекте Руставели 22 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна