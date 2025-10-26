Сегодня в Тбилиси состоится шествие - «До конца, до победы!»

26.10.2025 11:49





Сегодня в Тбилиси состоится шествие - «До конца, до победы!».



По информации организаторов, шествие будет начато с площади Республики в 19:00 по местному времени.



Участники марша придут к зданию парламента Грузии, где непрерывный протест продолжается уже 333 дня.



Требование остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.





