В Грузии протестуют против идеи сократить школьное образование до 11 лет


26.10.2025   19:41


Грузинское педагогическое сообщество забило тревогу — власти рассматривают идею сократить полное общее образование с 12 до 11 лет.

Против этой инициативы выступили члены «Клуба лауреатов Национальной премии учителя», назвав её «опасным шагом назад», который поставит под угрозу будущее грузинских школьников и интеграцию страны в европейское образовательное пространство.

Заявление членов «Клуба лауреатов Национальной премии учителя»

Мы, члены «Клуба лауреатов Национальной премии учителя», выражаем обеспокоенность планируемыми изменениями в системе образования, предусматривающими сокращение продолжительности полного общего образования с 12 до 11 лет.

Как педагоги, призванные обеспечивать качественное образование и стремиться к приближению к международным стандартам, мы считаем, что эта инициатива является серьёзным шагом назад и создаёт угрозу конкурентоспособности грузинских учащихся, а также образовательной интеграции страны в европейское пространство.

Сокращение школьного образования до 11 лет напрямую противоречит стандартам Европейского пространства высшего образования (EHEA) и принципам Болонского процесса, которые Грузия взяла на себя обязательство соблюдать.

В большинстве ведущих европейских стран полное общее образование длится 12 или 13 лет. Переход к 11-летней системе создаст барьеры для признания дипломов и интеграции наших выпускников в европейские высшие учебные заведения.

Цель 12-летнего обучения — предоставить учащимся достаточно времени и глубокие знания для соответствия современным требованиям. Сокращение одного года неизбежно приведёт к ускорению, урезанию или чрезмерной нагрузке учебных программ, что негативно отразится на качестве образования, академической успеваемости и развитии критического мышления.

Мировые образовательные реформы направлены на укрепление школьного образования, а не на сокращение его сроков. Подобный шаг со стороны Грузии создаст риск образовательной изоляции в международном контексте.

Мы обращаемся к правительству Грузии, Министерству образования и науки и всем соответствующим ведомствам с призывом пересмотреть эту инициативу, обеспечить стабильность грузинской образовательной системы и её гармонизацию с международным образовательным пространством.

Любая реформа должна способствовать повышению качества образования и не противоречить национальным и международным интересам.


