Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями Гран-при в Китае


26.10.2025   19:43


Представители сборной Грузии по фигурному катанию Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями Гран-при в Китае.

Наша пара в сумме двух программ набрала 217,24 балла и заслужено получила золото. При этом в короткой программе они получили наивысший результат в своей карьере – 77,77 балла (счастливая цифра).

Мне удалось познакомиться и хорошо пообщаться с ребятами во время недавнего турнира в Тбилиси. Они очень открытые, целеустремленные и классные. Хочется пожелать им дальнейших успехов, а всех призываю подписаться на их инстаграм: Лука Берулава \ Анастасия Метелкина - ведь скоро Зимняя Олимпиада, да и вообще этот вид спорта очень красивый.


