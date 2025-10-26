В Тбилиси проходит шествие - «До конца, до победы!»

От площади Республики в направлении проспекта Руставели проходит шествие - «До конца, до победы!».



Участники марша придут к зданию парламента Грузии, где непрерывный протест продолжается уже 333 дня.



Они развернули баннер с надписью: «До конца, до победы!».



Требование остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.





