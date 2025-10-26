|
|
|
В Тбилиси проходит шествие - «До конца, до победы!»
26.10.2025 20:25
От площади Республики в направлении проспекта Руставели проходит шествие - «До конца, до победы!».
Участники марша придут к зданию парламента Грузии, где непрерывный протест продолжается уже 333 дня.
Они развернули баннер с надписью: «До конца, до победы!».
Требование остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна