В Тбилиси проходит шествие - «До конца, до победы!»


26.10.2025   20:25


От площади Республики в направлении проспекта Руставели проходит шествие - «До конца, до победы!».

Участники марша придут к зданию парламента Грузии, где непрерывный протест продолжается уже 333 дня.

Они развернули баннер с надписью: «До конца, до победы!».

Требование остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.


