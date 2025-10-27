Судья потребовала от полиции видеодоказательства перекрытия дороги со стороны Тамар Гиоргадзе

Еще раз поручаю вам найти доказательства, подтверждающие обстоятельства, что Тамар Гиоргадзе находилась на проезжей части и искусственно перекрывала ее при отсутствии достаточного количества людей, - такими словами обратилась к представителям МВД судья Нино Енукидзе.



На сегодняшнем заседании должен был рассматриваться вопрос об административном наказании активистке Тамар Гиоргадзе. Рассмотрение дела было отложено и на предыдущем заседании по причине того, что представители МВД должны были представить видеодоказательства, подтверждающие перекрытие дороги Гиоргадзе, но их не представили и на сегодняшнем заседании.



Именно после этого судья обратилась к административному органу и назначила дополнительное время для представления видеодоказательств.



Представитель МВД пытался зафиксировать позицию, но Енукидзе не дала ему этой возможности.



«Я дала вам поручение, и вы должны его выполнить. Я не считаю полемику и дискуссии здесь целесообразными!» - обратилась судья к юристу МВД.



На сегодняшнем заседании защита представила видеоматериалы, из которых, по их словам, выясняется, что активистка не стояла на проезжей части, а была задержана на тротуаре.



Следующее заседание состоится 17 ноября в 11:00. Именно к этому времени МВД должно предоставить видеозапись.



Тамар Гиоргадзе была задержана на проспекте Руставели 22 октября. Ее обвиняют в деянии, предусмотренном частью 10 статьи 174 прима и статьей 173 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции и искусственное перекрытие проезжей части).





