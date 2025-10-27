Обвиняемым в убийстве студента и репетитора Гиги Авалиани предъявлено обвинение

В Тбилиси предъявлены обвинения двум несовершеннолетним, задержанным по делу об убийстве студента-медика и репетитора Гиги Авалиани.



Прокуратура Грузии обвинение предъявила двум лицам в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, и по факту несообщения о преступлении.



Согласно расследованию, проведенному МВД Грузии, 1 октября текущего года в Згвис убани в столичном районе Темка обвиняемый ударил потерпевшего кулаком в лицо из-за ревности к своей девушке, в результате чего Авалиани упал и получил серьезную травму, опасную для жизни. Пострадавший скончался в медицинском учреждении 24 октября.



По версии следствия, в момент совершения тяжкого преступления на месте происшествия находился другой человек, который снял этот факт на видео и не сообщил о совершенном тяжком преступлении в правоохранительные органы.



В прокуратуре ничего не заявили о битах, которыми якобы был избит Авалиани.



Обвиняемый был задержан 19 октября, ему было предъявлено обвинение по статье 117 Уголовного кодекса Грузии и назначено наказание в виде тюремного заключения в качестве меры пресечения.



После смерти потерпевшего задержанному было предъявлено обвинение по статье 117 (пункт 2) Уголовного кодекса Грузии (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть опасное для жизни телесное повреждение, повлекшее смерть).



«26 октября правоохранительные органы задержали еще одного несовершеннолетнего по факту несообщения о преступлении. Ему было предъявлено обвинение по первой части статьи 376 Уголовного кодекса Грузии (несообщение о преступлении лицом, которое действительно знает о совершении тяжкого преступления).



Прокуратура обращается в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении тюремного заключения в качестве меры пресечения в отношении лица, задержанного по факту несообщения о преступлении в установленный законом срок. Расследование уголовного дела в Министерстве внутренних дел продолжается», — говорится в информации.



Напомним, в Тбилиси скончался избитый несовершеннолетними учениками 28-летний студент-медик и их репетитор Гига Авалиани, которые, как пишут в пабликах, напали на него с дубинками у дома в районе Темка.



Авалиани был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, молодой человек находился в коме три недели, а 24 октября скончался в больнице.



Мать Авалиани заявила телекомпании TV Pirveli, что в жестоком избиении ее сына участвовал не один человек, а группа несовершеннолетних лиц — она утверждает, что в расправе участвовала и 16-летняя девушка Ния Имнадзе, которая хотела, чтобы ее парень приревновал ее к учителю.



СМИ сообщают, что подростки готовились к экзаменам по математике с Авалиани, который подрабатывал репетиторством.



