Сообщается об ухудшении здоровья задержанной на акциях учительницы Нино даташвили

28.10.2025 14:06





Гражданская активистка Нино Каландия сообщает об серьезном ухудшении состояния узницы совести, учительницы грузинского языка и гражданского образования, Нино Даташвили.



Она сообщает, что 24 октября Даташвили сделали МРТ: обнаружены смещения дисков шеи и грыжи, требующие срочного вмешательства. Ей нужны две операции, первая и наиболее срочная — на шейных позвонках.



Каландия отмечает, что тюремных условиях реабилитация после такой операции почти невозможна.

У нее уже практически не двигаются правая рука и нога, ей даже трудно принимать пищу.



При этом она остаётся в заключении "из-за предполагаемого риска повторного преступления". Политическая узница уже думает о завещании.



Её судебное заседание назначено на завтра в 12:00.



Напомним, Даташвили отправили в тюрьму на два месяца предварительного заключения 21 июня. Прямо накануне национальных экзаменов, когда она должна поддерживать своего сына и своих учеников. Ей грозит до 7 лет.





