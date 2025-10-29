|
Находящийся под арестом актер Андро Чичинадзе приглашен на награждение Европейской киноакадемии
29.10.2025 10:34
Европейская киноакадемия пригласила Андро Чичинадзе, отбывающего наказание в исправительном учреждении, на церемонию награждения. Об этом в социальной сети Фейсбук пишет мать актера – Лика Гунцадзе.
«Европейская киноакадемия пригласила «преступника» Андро Чичинадзе на церемонию награждения», - пишет Лика Гунцадзе.
По ее словам, церемония награждения пройдет 17 января 2026 года в Берлине.
Напомним, что актер Андро Чичинадзе был задержан во время акций протеста в прошлом году. Он приговорен к 2 годам лишения свободы.
