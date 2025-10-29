Состояние Нино Даташвили критически тяжелое - адвокат

29.10.2025 13:36





Состояние здоровья Нино Даташвили критически тяжелое, она находится в состоянии мучений, – заявила адвокат педагога Нино Даташвили Тамар Габодзе.



По её словам, состояние здоровья Нино Даташвили ухудшилось, и полная ответственность за это возлагается на прокуратуру.



По словам Тамар Габодзе, на сегодняшнем судебном заседании она обратиться к судье с ходатайством об отмене избранной в отношении Нино Даташвили меры пресечения.



«Состояние здоровья Нино Даташвили критически тяжёлое, она находится в состоянии мучений, о чем мы говорим уже 4 месяца, и ожидания оправдались - состояние позвоночника не позволяло ей находиться в заключении. Помимо того, что Нино - невиновная заключённая, я не намерена говорить об этом на заседании, важно, чтобы Нино была освобождена из-под стражи.



Представьте, что не можете пошевелить шеей и конечностями и находитесь под незаконным арестом. Недопустимо, чтобы суд не удовлетворил ходатайство защиты о немедленном освобождении Нино Даташвили из-под стражи.



Нино, возможно, будет присутствовать на судебном заседании дистанционно, поскольку не удается ее конвоировать, исходя из состояния здоровья. Она не может двигаться, не может поворачивать шею или конечности. Каждый день для неё - это боль и страдания. Недопустимо, чтобы суд смирился с тем, чтобы допустить заключение по желанию прокуратуры», - заявила Тамар Габодзе.



Для справки, Нино Даташвили была задержана 20 июня за факт, произошедший в Тбилисском городском суде 9 июня. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 353 секунда Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нападение на публичного служащего при исполнении им служебных обязанностей. Предусмотренная за это мера наказания - штраф или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.





