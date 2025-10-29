Прокуратура ходатайствует перед судом об освобождении подсудимой Нино Даташвили под залог

29.10.2025 13:43





«Учитывая состояние здоровья подсудимой Нино Даташвили, прокуратура Грузии ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения в отношении подсудимой на залог», — говорится в заявлении прокуратуры.



По заявлению прокуратуры, проведенное медицинское обследование подсудимой подтвердило необходимость хирургического вмешательства и дальнейшего лечения.



«Сегодня прокуратура обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении подсудимой», — говорится в заявлении.





