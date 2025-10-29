Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Прокуратура ходатайствует перед судом об освобождении подсудимой Нино Даташвили под залог


29.10.2025   13:43


«Учитывая состояние здоровья подсудимой Нино Даташвили, прокуратура Грузии ходатайствует перед судом об изменении меры пресечения в отношении подсудимой на залог», — говорится в заявлении прокуратуры.

По заявлению прокуратуры, проведенное медицинское обследование подсудимой подтвердило необходимость хирургического вмешательства и дальнейшего лечения.

«Сегодня прокуратура обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении подсудимой», — говорится в заявлении.


