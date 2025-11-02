Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси проходит протестное шествие - «Матери за свободу»


02.11.2025   21:31


«Матери за свободу» - акция-шествие под этим лозунгом движется от филармонии к парламенту. Участники акции требуют назначения новых, справедливых выборов и освобождения граждан, задержанных в рамках протестов.

Они несут флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры: «Русская мечта уничтожает будущее», «Борись за своих детей» и «Наши дети заслуживают качественного образования».


