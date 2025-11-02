|
В Тбилиси проходит протестное шествие - «Матери за свободу»
02.11.2025 21:31
«Матери за свободу» - акция-шествие под этим лозунгом движется от филармонии к парламенту. Участники акции требуют назначения новых, справедливых выборов и освобождения граждан, задержанных в рамках протестов.
Они несут флаги Грузии и Евросоюза, а также баннеры: «Русская мечта уничтожает будущее», «Борись за своих детей» и «Наши дети заслуживают качественного образования».
