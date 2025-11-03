|
НПО: Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль стали жертвами политизированного правосудия
03.11.2025 20:10
Представители третьего сектора провели сегодня брифинг с заявлением, что Антон Чечин, Анастасия Зиновкина и Артём Грибуль стали жертвами политизированного правосудия в Грузии.
По оценке НПО, любой объективный суд освободил бы их прямо из зала суда.
Организации указали, что при рассмотрении дел судьи опирались исключительно на показания полицейских и переводчиков, чья объективность была поставлена под сомнение, поскольку бюро, нанявшее переводчиков, имело финансовые связи с Министерством внутренних дел, а сами переводчики были знакомы с полицейскими-свидетелями.
Приговоры Тбилисского городского суда, по которым трое российских участников проевропейских акций были осуждены на 8,5 лет за «покупку и хранение наркотиков», названы ярким примером российского влияния и политизированного правосудия.
Transparency International Georgia (TIG) опубликовал доклад "Судебная ошибка в делах российских граждан-антипутинистов — Чечина, Зиновкиной и Грибуля".
В преамбуле доклада отмечается, что Тбилисский городской суд приговорил граждан России, Антона Чечина, Анастасию Зиновкину и Артёма Грибуля, участников проевропейских протестов, к 8,5 годам тюрьмы по обвинению в «приобретении и хранении наркотиков». Эти приговоры стали очередным проявлением политизированного правосудия и российского влияния на судебную систему Грузии.
Ранее суд оправдал троих грузинских участников тех же протестов Гиорги Ахобадзе, Тедо Абрамова и Нику Кациа по аналогичным обвинениям, признав их дела сфабрикованными.
Это создало ожидание, что аналогичные решения будут вынесены и по делам трёх российских граждан, также подозреваемых в том, что наркотики им были подброшены.
Однако суд, вопреки логике и общественным ожиданиям, признал всех троих виновными.
В докладе отмечается, что данный контраст между оправданием грузинских активистов и осуждением российских демонстрирует искажённое правосудие под контролем системы Мурусидзе–Чинчаладзе, связанной с Иванишвили.
