Судья приговорил 71-летнюю беженку Азу Чилачава к 1 суткам административного ареста

03.11.2025 23:38





Тбилисский городской суд признал Азу Чилачава виновной в совершении административного правонарушения.



Судья Торнике Кочкиани приговорил её к 1 суткам административного ареста, чему удовлетворил ходатайство МВД Грузии.



«Если я выйду завтра, знаю, что вы меня отправите по уголовному делу, но я все равно буду стоять там, я буду бороться до конца» - так Аза Чилачава, задержанная в административном порядке 2 ноября, обратилась к представителю МВД.



МВД Грузии вменяло Азе Чилачава «искусственное перекрытие» проезжей части.



Аза Чилачава была арестована 2 ноября, а значит, 24-часовой срок истек и она уже находится на свободе.





