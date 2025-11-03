|
|
|
Судья приговорил 71-летнюю беженку Азу Чилачава к 1 суткам административного ареста
03.11.2025 23:38
Тбилисский городской суд признал Азу Чилачава виновной в совершении административного правонарушения.
Судья Торнике Кочкиани приговорил её к 1 суткам административного ареста, чему удовлетворил ходатайство МВД Грузии.
«Если я выйду завтра, знаю, что вы меня отправите по уголовному делу, но я все равно буду стоять там, я буду бороться до конца» - так Аза Чилачава, задержанная в административном порядке 2 ноября, обратилась к представителю МВД.
МВД Грузии вменяло Азе Чилачава «искусственное перекрытие» проезжей части.
Аза Чилачава была арестована 2 ноября, а значит, 24-часовой срок истек и она уже находится на свободе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна