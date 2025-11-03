Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Cуд приговорил учительницу Манану Джавашвили к одному дню ареста


03.11.2025   23:45


Тбилисский городской суд приговорил учительницу Манану Джавашвили, одну из основательниц Waldorf Free School, к административному аресту на один день.

Решение вынес судья Коба Чагунава. МВД Грузии обвинило педагога в блокировании дороги во время митинга на проспекте Руставели 2 ноября.

Юрист МВД Буба Начкебия заявил на судебном заседании, что «количество протестующих было недостаточным для естественного перекрытия дороги», и назвал это «искусственным действием». Он потребовал признать Джавашвили административным правонарушителем.

Адвокат Татия Кониашвили отметила, что Манана Джавашвили присутствовала на митинге и воспользовалась конституционным правом — «она принимает участие в акции протеста, которая длится более 300 дней». По словам юриста, «право на собрания не может быть криминализировано, это будет иметь колкие последствия… Человек не должен быть ограничен в свободе за то, что он вышел на улицу на 15-20 минут, это неконституционно — неконституционно потому, что это предусматривает самую строгую санкцию — тюремное заключение».

Адвокат обратился к судье с просьбой ограничиться устным замечанием в адрес Мананы Джавашвили, но ее приговорили к административному аресту сроком на один день.

3 ноября Манана Джавашвили была задержана возле своего дома, 2 ноября она была на митинге на проспекте Руставели вместе со своей сестрой Экой Джавашвили и двумя сыновьями — Ладо и Гигой Цибахашвили.

Напомним, с 27 по 31 октября на Руставели были задержаны 29 участников протеста. 28 из них — в административном порядке. МВД обвиняет их в «незаконном перекрытии» проспекта Руставели, что более чем на 2 недели влечет за собой суровое наказание — прямое административное лишение свободы без штрафа.

Согласно действующему законодательству, которое было ужесточено «Грузинской мечтой» 16 октября, неоднократное перекрытие дороги в течение года карается уголовным законодательством — тюремным заключением сроком до года.


