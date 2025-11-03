|
Арестована журналистка Ниниа Какабадзе
03.11.2025 23:47
Полиция арестовала журналистку Нинию Какабадзе.
По данным «Mediachecker», её арестовали по обвинению в «искусственном перекрытии дороги».
В заявлении также говорится, что Какабадзе осуществляла профессиональную деятельность на проспекте Руставели. На ней были опознавательные знаки представителя прессы, и она вела видео- и фотосъемку.
