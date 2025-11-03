Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Арестована журналистка Ниниа Какабадзе


03.11.2025   23:47


Полиция арестовала журналистку Нинию Какабадзе.

По данным «Mediachecker», её арестовали по обвинению в «искусственном перекрытии дороги».

В заявлении также говорится, что Какабадзе осуществляла профессиональную деятельность на проспекте Руставели. На ней были опознавательные знаки представителя прессы, и она вела видео- и фотосъемку.


