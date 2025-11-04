Грузинская оперная певица Яно Алибегашвили награждена Орденом Звезды Италии

04.11.2025





По представлению посольства Италии в Грузии, грузинская оперная певица Яно Алибегашвили была награждена Орденом Звезды Италии. Об этом сообщает Министерство культуры Грузии.



Согласно информации ведомства, награду Алибегашвили присвоил президент Италии Серджо Маттарелла за вклад в распространение и популяризацию итальянского оперного искусства в Грузии, а также за содействие укреплению тесных отношений между двумя странами.



Как отмечает Министерство культуры, орден Яно Алибегашвили вручил посол Итальянской Республики в Грузии Массимилиано Д’Антуоно.



«По инициативе министра культуры Тинатин Рухадзе и по представлению премьер-министра и председателя парламента Грузии, президент Михаил Кавелашвили наградил Яно Алибегашвили за особый вклад в развитие культуры государственной наградой Грузии — Орденом Чести», — говорится в сообщении Министерства культуры.







