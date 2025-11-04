|
Продолжается акция голодовки у здания парламента Грузии
04.11.2025 13:29
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе вместе с несколькими активистами продолжает голодовку перед зданием парламента.
Попхадзе применяет эту форму протеста уже восьмой день.
Как сообщил Гедеван Попхадзе «Интерпрессньюс», акция голодовки имеет политическую цель: чтобы в стране больше не было политзаключённых и проведение новых парламентских выборов.
«8-й день голодовки, к нам уже присоединились два человека. На данный момент голодают восемь человек: 7 здесь, у парламента, и один в пенитенциарном учреждении.
Состояние здоровья на данный момент удовлетворительное, особых проблем нет, чувствуем себя бодро. Мы считаем, что эта акция должна расшириться и усилиться, пока политическая ситуация в стране не изменится.
Парламент, который нелегитимен, и столько политических заключённых в стране, это исключает правовое, справедливое и здоровое развитие страны.
У этой акции есть политическая цель, что эта политическая повестка дня, что в стране не должно быть политических заключённых и что должны быть проведены новые парламентские выборы, - должна стать главной политической задачей, и эти цели должны быть актуализированы. Только акцией голодовки этого результата не достичь, потому что с другой стороны - клуб коррумпированных, нелегитимных разбойников и сребролюбцев, которые грабят эту страну. Они по своей воле от это не уступят, должно возникнуть протестное течение, которое будет бороться, разрушит и подорвет их, которое затем объединится и снесет коррумпированный и нелегитимный режим», - сказал Гедеван Попхадзе.
Для справки, Гедеван Попхадзе прибегнул к крайней форме протеста и объявил голодовку 28 октября. Вместе с оппозиционным лидером объявили голодовку Дареджан Цхвитария и несколько других активистов. Их требование - «освободить политзаключённых и назначить новые парламентские выборы».
