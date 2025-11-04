|
TI: ужесточенные «Мечтой» законы отменяют свободу собраний
04.11.2025 16:17
НПО TI (Transparency International/Georgia) опубликовала отчет в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее собрания и манифестации.
Организация утверждает, что законы, измененные «Грузинской мечтой», фактически отменяют свободу собраний, признанную Конституцией Грузии.
В TI подчеркнули, что репрессивные нормы также вступают в противоречие с основными правами, защищаемыми Европейской конвенцией о правах человека.
В заявлении говорится, что с декабря 2024 года «Грузинская мечта» 4 раза вносила поправки в законодательство, регулирующее проведение собраний и манифестаций.
«Каждый раз поправки были более репрессивными и были направлены, с одной стороны, на наказание демонстрантов, а с другой — на предотвращение их запугивания».
НПО отметила, что за последние два года:
• уголовное преследование было начато в отношении 148 человек в связи с участием в акциях протеста;
• 66 человек находятся в предварительном заключении;
• 54 человека уже осуждены;
• тысячи людей были оштрафованы на 5 000 лари (более 1 800$).
TI отмечает, что все репрессивные изменения были приняты «Грузинской мечтой» в ускоренном порядке, без каких-либо консультаций с другими партиями, представителями гражданского общества и академическими кругами.
Источник:
