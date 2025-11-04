Журналист и диссидент Лейла Цомая освобождена под расписку

04.11.2025 16:43





Среди задержанных вчера журналистка Леила Цомая, которая была членом Грузинского национально-освободительного движения.



Цомая была освобождена под подписку о невыезде некоторое время назад. Суд по её административному делу будет назначен в ближайшее время.



В советские годы она боролась вместе с журналистом и правозащитником Мерабом Костава и Звиадом Гамсахурдия. В 80-х годах Цомая собирала подписи для освобождения незаконно задержанных.



Член Грузинского национально-освободительного движения, Иракли Шония, рассказал "TV Pirveli", что Цомаия также была политзаключённой в период правления Шеварднадзе. По его словам, печально, что спустя столько лет гражданам Грузии всё ещё приходится бороться с незаконностью и режимом.



«Протест не смог сломить эта власть или режим, я бы уже называл это режимом, и поэтому сегодня его политика сводится только к репрессиям. Другой политики у него нет — ни внутренней, ни внешней. Каждый день начинается с того, кого арестовали и кого задержали».



«Госпожа Лела принадлежит к национальному движению и при любой власти, включая предыдущие, всегда протестовала, если что-то было незаконным в Грузии. Она участвует в этих событиях ещё со времён диссидентства, является правозащитницей, журналисткой, издателем газеты. Госпожа Лела была политзаключённой и в период Шеварднадзе, тогда против неё было возбуждено уголовное дело, также в связи с митингами. Тогда митинг проходил возле университета, где её и задержали. Печально, что спустя столько лет мы снова сталкиваемся с этой незаконностью, с этим режимом. Я не думал, что это когда-либо повторится, по крайней мере, хотелось верить, что в нашей стране больше не будет политзаключённых. К сожалению, это продолжается, но должно закончиться, обязательно. Я призываю всех людей доброй воли в Грузии и за её пределами, кто имеет силы и возможность, остановить эти репрессии», — сказал Иракли Шония.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





