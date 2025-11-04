Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Минобразования не в курсе распространения чесотки в детсадах и школах Грузии


04.11.2025   19:40


Минобразования Грузии не подтверждает «массового распространения» чесотки в школах и детских садах Тбилиси, но обещает «проверить» информацию.

Уже две недели в соцсетях пишут о подтвержденных случаях заразного кожного заболевания (акародерматит), вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes scabiei, отмечает Sova.

Издание Tabula предоставило Минздраву справки из школ и детских садов, в которых были зарегистрированы случаи чесотки, ведомство пообещало изучить документы.


