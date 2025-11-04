Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили занялся строительным бизнесом


04.11.2025   22:39


Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили занялся строительным бизнесом.

Согласно данным государственного реестра, Мамардашвили стал владельцем 1% доли "Dadiani Invest".

"Dadiani Invest", принадлежащая отцу депутатки и вице-спикера парламента Нино Цилосани, строит корпуса на территории вагоноремонтного завода.

Согласно договору купли-продажи, долю в бизнесе вратарю сборной Грузии продал экс-депутат "Грузинской мечты" Ивлиане Цулаиа. Экс-депутат "Мечты" продал вратарю долю в строительном бизнесе за 1 лари.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна