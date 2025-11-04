Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили занялся строительным бизнесом

04.11.2025 22:39





Вратарь сборной Грузии Гиорги Мамардашвили занялся строительным бизнесом.



Согласно данным государственного реестра, Мамардашвили стал владельцем 1% доли "Dadiani Invest".



"Dadiani Invest", принадлежащая отцу депутатки и вице-спикера парламента Нино Цилосани, строит корпуса на территории вагоноремонтного завода.



Согласно договору купли-продажи, долю в бизнесе вратарю сборной Грузии продал экс-депутат "Грузинской мечты" Ивлиане Цулаиа. Экс-депутат "Мечты" продал вратарю долю в строительном бизнесе за 1 лари.





