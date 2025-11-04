|
|
|
Из Ирландии депортировали 52 гражданина Грузии
04.11.2025 22:46
Из Ирландии были депортированы 52 гражданина Грузии.
По данным соответствующих служб, депортация проведена в рамках иммиграционного законодательства Ирландии в отношении лиц, которые нарушили визовый или миграционный режим, либо находились в стране без законных оснований.
Грузинские граждане были возвращены в страну организованным рейсом, при координации с компетентными структурами Грузии.
Власти подчеркнули, что подобные меры — часть усиленного контроля за незаконной миграцией, действующего в государствах Европейского союза.
|
|
|
