Из Ирландии депортировали 52 гражданина Грузии

04.11.2025 22:46





Из Ирландии были депортированы 52 гражданина Грузии.



По данным соответствующих служб, депортация проведена в рамках иммиграционного законодательства Ирландии в отношении лиц, которые нарушили визовый или миграционный режим, либо находились в стране без законных оснований.



Грузинские граждане были возвращены в страну организованным рейсом, при координации с компетентными структурами Грузии.



Власти подчеркнули, что подобные меры — часть усиленного контроля за незаконной миграцией, действующего в государствах Европейского союза.





