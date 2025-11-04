Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представители посольства Франции и Французского института посетили Батумский государственный университет


04.11.2025   22:48


Батумский государственный университет имени Шота Руставели (БСУ) посетила делегация посольства Франции и Французского института:

Лиза Баррье — атташе по университетскому и научному сотрудничеству,

Ева Бертран — координатор Франко-грузинского университета,

Сара Гамбардела — стажёр Французского института и посольства,

Натия Мсхаладзе — руководитель представительства Campus France в Грузии.


Встреча с руководством БСУ

В ходе встречи с ректором университета Тите Арошидзе стороны обсудили текущее сотрудничество между БСУ и французскими вузами, а также перспективы дальнейшего академического и научного партнёрства.
Отмечалось, что БСУ активно сотрудничает с университетами Франции в рамках программы Erasmus+, регулярно осуществляя академическую мобильность студентов, преподавателей и административного персонала.

Развитие партнёрских проектов

Атташе Ева Бертран подчеркнула возможности развития совместных образовательных и научных проектов и расширения международной мобильности.

На встрече также присутствовали проректоры БСУ Гиорги Катамадзе и Тамар Сирадзе, руководитель департамента стратегического развития и международных отношений Марине Георгадзе, и руководитель образовательной программы романской филологии, профессор Наталия Сургuladзе, передает телеграм-канал «Батумчик».


