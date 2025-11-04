Представители посольства Франции и Французского института посетили Батумский государственный университет

04.11.2025 22:48





Батумский государственный университет имени Шота Руставели (БСУ) посетила делегация посольства Франции и Французского института:



Лиза Баррье — атташе по университетскому и научному сотрудничеству,



Ева Бертран — координатор Франко-грузинского университета,



Сара Гамбардела — стажёр Французского института и посольства,



Натия Мсхаладзе — руководитель представительства Campus France в Грузии.





Встреча с руководством БСУ



В ходе встречи с ректором университета Тите Арошидзе стороны обсудили текущее сотрудничество между БСУ и французскими вузами, а также перспективы дальнейшего академического и научного партнёрства.

Отмечалось, что БСУ активно сотрудничает с университетами Франции в рамках программы Erasmus+, регулярно осуществляя академическую мобильность студентов, преподавателей и административного персонала.



Развитие партнёрских проектов



Атташе Ева Бертран подчеркнула возможности развития совместных образовательных и научных проектов и расширения международной мобильности.



На встрече также присутствовали проректоры БСУ Гиорги Катамадзе и Тамар Сирадзе, руководитель департамента стратегического развития и международных отношений Марине Георгадзе, и руководитель образовательной программы романской филологии, профессор Наталия Сургuladзе, передает телеграм-канал «Батумчик».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





