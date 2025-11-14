Минздрав: Дети с сахарным диабетом I типа смогут пользоваться системой непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+

14.11.2025 10:44





Дети с сахарным диабетом первого типа смогут пользоваться системой непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+.



По данным Министерства здравоохранения, учитывая потребности детей с сахарным диабетом 1 типа и интересы их родителей, Министерство здравоохранения достигло соглашения с компанией-производителем сенсоров Abbott Laboratories и приобрело систему непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+. Устройства для мониторинга получат пациенты, которым необходимо использовать сенсор.



«Приём заявок на устройство уже начат, и они будут выдаваться поэтапно.



Для определения критериев министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с врачами- специалистами в этой области. На встрече обсуждались параметры и клинические факторы, определяющие необходимость использования системы непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+.



FreeStyle Libre 2+ - это система непрерывного мониторинга глюкозы в крови, состоящая из двух компонентов: сенсора и считывателя. Срок действия сенсора - 15 дней, а считыватель хранит данные в течение 90 дней.



Для бенефициаров грузинской госпрограммы американская компания создала горячую линию. В случае необходимости технической поддержки или возникновения неполадок можно обратиться по номеру +995 800 00 80 77 в рабочие дни с 09:00 до 17:00.



Напоминаем, что с 2022 года дети с сахарным диабетом 1 типа также обеспечены высокотехнологичными системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови от американо-ирландской компании Medtronic», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





