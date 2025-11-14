Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минздрав: Дети с сахарным диабетом I типа смогут пользоваться системой непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+


14.11.2025   10:44


Дети с сахарным диабетом первого типа смогут пользоваться системой непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+.

По данным Министерства здравоохранения, учитывая потребности детей с сахарным диабетом 1 типа и интересы их родителей, Министерство здравоохранения достигло соглашения с компанией-производителем сенсоров Abbott Laboratories и приобрело систему непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+. Устройства для мониторинга получат пациенты, которым необходимо использовать сенсор.

«Приём заявок на устройство уже начат, и они будут выдаваться поэтапно.

Для определения критериев министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с врачами- специалистами в этой области. На встрече обсуждались параметры и клинические факторы, определяющие необходимость использования системы непрерывного мониторинга глюкозы Libre 2+.

FreeStyle Libre 2+ - это система непрерывного мониторинга глюкозы в крови, состоящая из двух компонентов: сенсора и считывателя. Срок действия сенсора - 15 дней, а считыватель хранит данные в течение 90 дней.

Для бенефициаров грузинской госпрограммы американская компания создала горячую линию. В случае необходимости технической поддержки или возникновения неполадок можно обратиться по номеру +995 800 00 80 77 в рабочие дни с 09:00 до 17:00.

Напоминаем, что с 2022 года дети с сахарным диабетом 1 типа также обеспечены высокотехнологичными системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови от американо-ирландской компании Medtronic», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна