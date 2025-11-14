Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия стал инвестором проекта «Гранд Авеню» от компании «Арки»

14.11.2025 12:40





Капитан грузинской баскетбольной команды и игрок испанской «Барселоны» Торнике Шенгелия стал инвестором масштабного проекта «Гранд Авеню» – девелоперской компании №1 «Арки» (Archi).



«Для меня это самая крупная инвестиция, которая говорит о моём доверии к «Арки». Этот проект – наглядный пример того, каким должен быть современный и качественный жилой комплекс», – заявил капитан сборной.



«Гранд Авеню» от «Арки» – уникальный проект – новый городской центр, который создаётся на улице Дадиани, недалеко от стадиона «Динамо», в концепции «город в городе». Недавно компания провела грандиозную предпродажу – 644 квартиры комплекса были проданы за 5 часов, что стало новым рекордом для «Арки».



Ранее сообщалось, что инвестором этого же проекта стал вратарь футбольной сборной Грузии и английского «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили.



«Гранд Авеню» создаётся по современным стандартам; особое внимание уделяется благоустройству территории и разнообразной внутренней инфраструктуре. 75% территории отведено под рекреационные зоны, что является беспрецедентным для Тбилиси.



Цель проекта — превратить эту часть Тбилиси в современный центр города, где будет всё необходимое для комфортной жизни, работы и отдыха.





