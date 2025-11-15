Грузия сыграет сегодня против Испании в отборе на ЧМ

Сегодня, 15 ноября сборная Грузии по футболу примет Испанию в отборочном матче чемпионата мира. Игра начнётся в 21:00 на «Динамо Арене».



Из-за травмы в грузинской команде отсутствуют Габриэль Сигуа и Ника Гагнидзе, а Георгий Кочорашвили пропустит игру из-за дисквалификации.



Сборные Грузии и Испании провели между собой девять матчей, один из которых в 2016 году (товарищеская игра) сборная Грузии выиграла со счётом 1:0.



В текущем отборочном цикле сборная Испании принимала Грузию в Эльче и выиграла со счётом 2:0.



Предматчевый комментарий тренеров:



Вилли Саньоль: «У Испании лучшая команда в мире. В последние годы мы с ними встречались несколько раз. Главной проблемой в последнем матче в Испании было то, что мы не так упорно боролись. Надеюсь, в этот раз мы сыграем лучше.

У нас небольшая команда, и когда несколько игроков травмированы, их сложно заменить. Важно, чтобы в команде появились новые лица. Предстоящие матчи с Испанией и Болгарией должны стать началом чего-то нового».



Луис де ла Фуэнте: «Нам предстоит довольно сложный матч, в составе сборной Грузии есть игроки высокого уровня, выступающие в лучших европейских чемпионатах. Главное для нас — сыграть на желаемом уровне и выиграть этот важный матч, потому что мы прекрасно понимаем, насколько ценна для нас эта победа.

Наша цель — попасть на чемпионат мира. На данном этапе победа важнее статистики, и тем самым практически обеспечить участие в чемпионате мира».







