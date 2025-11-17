Ассоциация молодых юристов направила в Страсбург очередную жалобу по делу Мзии Амаглобели

17.11.2025 11:45





Ассоциация молодых юристов (GYLA) направила в Страсбургский суд очередную жалобу по делу Мзии Амаглобели. По словам председателя GYLA Ноны Курдованидзе, на этот раз дело касается административного ареста и штрафа Амаглобели.



«Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) направила очередную жалобу в Европейский суд по правам человека в интересах Мзии Амаглобели. На этот раз дело касается административных процедур, которые были применены в отношении Амаглобели совершенно незаконно [...] Наложение штрафа на Мзию Амаглобели по двум административным делам, включая административный арест, противоречит как законодательству Грузии, так и нарушает права, гарантированные Конвенцией.



Именно поэтому в новой жалобе мы указали, что эти действия и выявленные в ходе процесса нарушения представляют собой нарушение прав, предусмотренных Конвенцией, в той степени, в какой они связаны со статьей 5 — правом на свободу и личную неприкосновенность. Они также связаны с правами на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнений и собраний. Кроме того, с правом на эффективную правовую защиту. В рамках этих статей мы оспариваем, что административное задержание Мзии Амаглобели было совершенно «необоснованным», — заявила Нона Курдованидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





