Авиакомпания Emirates Airlines стала спонсором грузинского бойца UFC Ильи Топурия
17.11.2025 17:26
Авиакомпания Emirates Airlines, принадлежащая Объединённым Арабским Эмиратам, подписала беспрецедентный контракт на личное спонсорство с грузинским бойцом UFC Ильёй Топурией, что вызвало ажиотаж в спортивном и корпоративном мире.
Авиакомпания объявила об этом на пресс-конференции в Дубае.
Контракт включает в себя неограниченные перелёты бизнес-классом на все бои Топурия, а также ежегодное спонсорство в размере 2 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие его профессиональной карьеры.
По данным Emirates Airlines, эта сделка знаменует собой новый этап в истории спортивного спонсорства, когда авиация объединяется со смешанными единоборствами.
Сделка является частью кампании Emirates - Accelerating Dreams («Ускоряя мечты»), направленной на продвижение молодых талантов со всего мира и предоставление им ресурсов для полной реализации своего потенциала.
В случае с Ильёй Топурией кампания подчёркивает как его исключительные навыки, так и его конкурентоспособность. Авиакомпания признает его не только великим бойцом, но и всемирным послом амбиций и преданности делу.
