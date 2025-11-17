Авиакомпания Emirates Airlines стала спонсором грузинского бойца UFC Ильи Топурия

17.11.2025 17:26





Авиакомпания Emirates Airlines, принадлежащая Объединённым Арабским Эмиратам, подписала беспрецедентный контракт на личное спонсорство с грузинским бойцом UFC Ильёй Топурией, что вызвало ажиотаж в спортивном и корпоративном мире.



Авиакомпания объявила об этом на пресс-конференции в Дубае.



Контракт включает в себя неограниченные перелёты бизнес-классом на все бои Топурия, а также ежегодное спонсорство в размере 2 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие его профессиональной карьеры.



По данным Emirates Airlines, эта сделка знаменует собой новый этап в истории спортивного спонсорства, когда авиация объединяется со смешанными единоборствами.



Сделка является частью кампании Emirates - Accelerating Dreams («Ускоряя мечты»), направленной на продвижение молодых талантов со всего мира и предоставление им ресурсов для полной реализации своего потенциала.



В случае с Ильёй Топурией кампания подчёркивает как его исключительные навыки, так и его конкурентоспособность. Авиакомпания признает его не только великим бойцом, но и всемирным послом амбиций и преданности делу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





