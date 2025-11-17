|
Сборная Грузии по фигурному катанию завоевала две медали на Skate America 2025
17.11.2025 19:17
На Skate America 2025 грузинская сборная по фигурному катанию уехала из Лейк-Плэсида с двумя медалями — серебром и бронзой. Турнир проходил с 14 по 16 ноября и стал пятым этапом серии Гран-при ISU.
Бронзу в женском одиночном катании Грузии принесла Анастасия Губанова. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 204,69 балла и уступила только действующей чемпионке мира Алисе Лью из США и японке Ринке Ватанабэ, которая лидировала после короткой программы.
Днем раньше спортивная пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевала серебро. Они уступили только японскому дуэту Рику Миура — Рюити Кихара. Итоговый расклад среди пар оказался таким:
▪️ Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 215,99
▪️ Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 195,73
▪️ Келли Энн Лорин / Лукас Этье (Канада) — 182,87.
