Сборная Грузии по фигурному катанию завоевала две медали на Skate America 2025

17.11.2025 19:17





На Skate America 2025 грузинская сборная по фигурному катанию уехала из Лейк-Плэсида с двумя медалями — серебром и бронзой. Турнир проходил с 14 по 16 ноября и стал пятым этапом серии Гран-при ISU.



Бронзу в женском одиночном катании Грузии принесла Анастасия Губанова. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 204,69 балла и уступила только действующей чемпионке мира Алисе Лью из США и японке Ринке Ватанабэ, которая лидировала после короткой программы.



Днем раньше спортивная пара Лука Берулава и Анастасия Метелкина завоевала серебро. Они уступили только японскому дуэту Рику Миура — Рюити Кихара. Итоговый расклад среди пар оказался таким:



▪️ Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 215,99

▪️ Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) — 195,73

▪️ Келли Энн Лорин / Лукас Этье (Канада) — 182,87.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





