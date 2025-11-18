Победителем женского чемпионата Грузии по футболу стала команда «Nike Lusso»

Победительница женской футбольной лиги Грузии сезона 2025 года «Nike Lusso» принимала действующего чемпиона «Квартал» на Центральном стадионе Каспи.



Чемпионы выиграли со счётом 4:0. Легионер команды Арина Сытныкова открыла счёт на 5-й минуте матча, а Теона Бакрадзе увеличила преимущество на 13-й. Примечательно, что Бакрадзе завершила сезон 2025 года с 38 голами. На 24-й минуте Нино Бухрикидзе довела счёт до 3:0, а окончательный результат был зафиксирован дублем Бухрикидзе.



Команда «Nike Lusso» выиграла со счётом 4:0, завершив сезон без поражений, набрав 34 очка в турнирной таблице и опередив идущий вторым «Ланчхути» на 12 очков.



После матча чемпиону Грузии 2025 года команде «Nike Lusso» трофей вручил вице-президент Федерации футбола Грузии Акакий Аладашвили. Чемпионы и команда, занявшая третье место, «Квартал», получили золотые и бронзовые медали из рук президента Федерации женского футбола Грузии Нино Сордия и главного тренера женской сборной Грузии Ирис Антман.





