Полиция задержала 15 человек на сегодняшнем марше протеста
19.11.2025 23:08
Полиция задержала 15 человек на марше в поддержку узника совести Мате Девидзе. МВД также подтверждает эту информацию.
В социальных сетях распространяются кадры применения полицией силы для задержания участников протеста.
Сегодня состоялся марш солидарности с заключённым Мате Девидзе. Участники собрались на проспекте Меликишвили, где Мате Девидзе был арестован ровно год назад.
