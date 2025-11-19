Полиция задержала 15 человек на сегодняшнем марше протеста

19.11.2025 23:08





Полиция задержала 15 человек на марше в поддержку узника совести Мате Девидзе. МВД также подтверждает эту информацию.



В социальных сетях распространяются кадры применения полицией силы для задержания участников протеста.



Сегодня состоялся марш солидарности с заключённым Мате Девидзе. Участники собрались на проспекте Меликишвили, где Мате Девидзе был арестован ровно год назад.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





