Полиция задержала 15 человек на сегодняшнем марше протеста


19.11.2025   23:08


Полиция задержала 15 человек на марше в поддержку узника совести Мате Девидзе. МВД также подтверждает эту информацию.

В социальных сетях распространяются кадры применения полицией силы для задержания участников протеста.

Сегодня состоялся марш солидарности с заключённым Мате Девидзе. Участники собрались на проспекте Меликишвили, где Мате Девидзе был арестован ровно год назад.


