На 245 тысяч лари оштрафовали участника протестов

Готу Чантуриа, одного из активных участников антиправительственных демонстраций, признали виновным в 49 случаях перекрытия дороги и оштрафовали на 245 000 лари. Решение принял судья тбилисского городского суда Манучар Цаава, сообщает Radio Tavisupleba.



Детали. Дело против Чантуриа возбудили еще до поправок к КоАП, по которым за перекрытие дороги предусмотрен только арест. Штрафы от МВД он обжаловал в суде. Всего ему вменяли 73 случаев правонарушения.



Первое решение принял судья Манучар Цаава накануне, 18 ноября. Он не стал объединять дела и принимал решение по каждому в отдельности. Судья признал Чантуриа виновным в 49 случаях перекрытия дороги, оштрафовав по каждому на 5 тысяч. В итоге за день протестующий получил штрафов на 245 тысяч лари.



Выплата штрафов. Активисты часто собирали деньги на это, но обычно речь шла об одном штрафе в 5 тысяч лари.



По данным Национальной службы статистики, средняя зарплата мужчин в Грузии — 2601 лари. Таким образом, собственными силами Чантуриа придется потратить в среднем 7 лет и 10 месяцев, чтобы собрать необходимую сумму, посчитали в Radio Tavisupleba. Это при условии, что он будет переводить всю зарплату на оплату штрафов.



В случае неуплаты госорганы наложат арест на его банковские счета и имущество. Последнее через некоторое время выставят на аукцион.





