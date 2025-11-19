Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На 245 тысяч лари оштрафовали участника протестов


19.11.2025   23:39


Готу Чантуриа, одного из активных участников антиправительственных демонстраций, признали виновным в 49 случаях перекрытия дороги и оштрафовали на 245 000 лари. Решение принял судья тбилисского городского суда Манучар Цаава, сообщает Radio Tavisupleba.

Детали. Дело против Чантуриа возбудили еще до поправок к КоАП, по которым за перекрытие дороги предусмотрен только арест. Штрафы от МВД он обжаловал в суде. Всего ему вменяли 73 случаев правонарушения.

Первое решение принял судья Манучар Цаава накануне, 18 ноября. Он не стал объединять дела и принимал решение по каждому в отдельности. Судья признал Чантуриа виновным в 49 случаях перекрытия дороги, оштрафовав по каждому на 5 тысяч. В итоге за день протестующий получил штрафов на 245 тысяч лари.

Выплата штрафов. Активисты часто собирали деньги на это, но обычно речь шла об одном штрафе в 5 тысяч лари.

По данным Национальной службы статистики, средняя зарплата мужчин в Грузии — 2601 лари. Таким образом, собственными силами Чантуриа придется потратить в среднем 7 лет и 10 месяцев, чтобы собрать необходимую сумму, посчитали в Radio Tavisupleba. Это при условии, что он будет переводить всю зарплату на оплату штрафов.

В случае неуплаты госорганы наложат арест на его банковские счета и имущество. Последнее через некоторое время выставят на аукцион.


